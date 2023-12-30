ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الإعلامية المصرية نانسي نور بعيد ميلاد زوجها الفنان المصري تامر عاشور بأجواء مميزة سيطر عليها الفرح.

وبهذه المناسبة شارك تامر عاشور الجمعور صورة وثق من خلالها الإحتفال برفقة زوجته نانسي، وعلق معبراً عن حبه لها، وعن إمتنانه لما قدمته له، وكتب: "مش عارف اشكرك على ايه ولا ايه .ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك ابدا ويحفظك".

وقد إحتفل تامر عاشور بزواجها من انسي نور مساء ال10 من تشرين الأول/ أكتوبر، في أحد الفنادق الشهيرة، واقتصر الحفل على الأقارب والأصدقاء المقربين.

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة رومانسية من تامر عاشور لزوجته نانسي نور.. وهذه المناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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