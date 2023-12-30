بالفيديو- نور ستارز بالعباءة والحجاب أثناء ادائها مناسك العمرة

ميرنا وليد - بيروت - أطلت اليوتيوبر العراقية نور ستارز على الجمهور من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الخاص ظهرت فيه بالحجاب والعباءة أثناء ادائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، وعلقت بالقول : "لبيك اللهم عمرة … لو شكرت ربي من الان لمليون سنة ما راح يكفي على كل النعم اللي عطاني اياها! الحمدلله دائما وابداً ".



وفي وقت سابق، انتشر مقطع فيديو لـ نور ستارز من إحدى المناسبات، ظهرت فيه مرتدية فستانا أخضر اللون، وبإطلالة اخرى ارتدت فستانا باللون الأزرق، لكن اللافت هو تغير شكل جسمها حين ارتدائهما، اذ اعتبر بعض المتابعين انها تُقلّد نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، في حين دافع عنها البعض وقال انها تحب ارتداء أزياء غريبة ولا تُقلّد أحدا.

