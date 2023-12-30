نوال الزغبي تشوّق الجمهور لأغنيتها الجديدة؟

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الفنانة نوال الزغبي ضجة بين الجمهور بعد ان كتبت: "بحكي عنّك"، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، اذ على ما يبدو انها تشوّق الجمهور لأغنية جديدة، لكنها لم تكشف عن موعد طرحها.



على صعيد آخر كانت قد شاركت نوال الزغبي الجمهور مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه في منزلها وبدت خلفها شجرة عيد الميلاد المجيد والمغارة وتوجهت إلى متابعيها بكلام من القلب إلى القلب متحدثة عن خلاصة تجربتها في الحياة فيما يخص علاقتها بالناس.

وقد لاقى منشورها اعجاب العديد من المتابعين.