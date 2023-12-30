ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الفنانة نوال الزغبي ضجة بين الجمهور بعد ان كتبت: "بحكي عنّك"، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، اذ على ما يبدو انها تشوّق الجمهور لأغنية جديدة، لكنها لم تكشف عن موعد طرحها.
على صعيد آخر كانت قد شاركت نوال الزغبي الجمهور مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه في منزلها وبدت خلفها شجرة عيد الميلاد المجيد والمغارة وتوجهت إلى متابعيها بكلام من القلب إلى القلب متحدثة عن خلاصة تجربتها في الحياة فيما يخص علاقتها بالناس.
وقد لاقى منشورها اعجاب العديد من المتابعين.
كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي تشوّق الجمهور لأغنيتها الجديدة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.