مكان حفل نوال الزغبي في رأس السنة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة نوال الزغبي، لاحياء حفل غنائي ضخم في رأس السنة 2024 في ألمانيا، وذلك غدٍ، الأحد يوم 31 ديسمبر 2023.

ومن المقرر أن تقدم نوال الزغبي، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل اغانيها القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال نوال الزغبي

طرحت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "فخامة معاليك"، عبر القناة الرسمية لشركة الإنتاج لايف ستايلز، على موقع يوتيوب.

وتتعاون نوال الزغبي، في أغنية "فخامة معاليك"، مع الشاعر الغنائي خالد ڤرناس، والملحن ياسر نور، والموزع الموسيقي هاني ربيع، والكليب من إخراج فادي حداد.

وجاءت كلمات الأغنية: فخامة معاليك تخليني أجيك، وبروحي انا افديك يا عالمي وكوني، تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك، بلا حدودن أغليك ياحبي الجنوني، غيره غيره مابي غيره عيون حبيبي جد خطيرة، غيره غيره مابي غيره ويلي ويلي منا ويله».