عاصي الحلاني يلتقي جمهوره في رأس السنة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب عاصي الحلاني، لاحياء حفل غنائي ضخم في رأس السنة 2024 في أبوظبي، وذلك غدٍ، الأحد يوم 31 ديسمبر 2023.

ومن المقرر أن يقدم عاصي الحلاني، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل اغانيه القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال عاصي الحلاني

طرح المطرب اللبناني عاصي الحلاني، أحدث أغانيه بعنوان "نحنا الله معانا" على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "نحنا الله معانا"، كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع طوني سابا وماستر محمد المقهور واخراج أحمد منجد.

كلمات أغنية نحنا الله معنا :-

نحنا اللَّهَ مَعَنَا وَالْأُرْز بتجمعنا

يَا ابْنَ بِلَادِي لاقيني بِقُوَى فِيك وبتقويني

مَا النّا إلَّا هالارض للي بتجمع اللبنانين

اللبناني عُمْرِهِ مَا خَافَ بيوقع

وبيرجع يُوقَف ونحنا اللَّهَ مَعَنَا

شُو بِحُبّ عَيْش بمطرح الخلقان

ويدوب عُمْرِي بفيت ابوباه

وَإِنْ كَانَ بُدِئ مَوْت يَا لُبْنَان

شُو بِحُبّ طَعْمٌ الْمَوْت ع تُرَابِه

يَا ابْنِي أَبْقَى ع الشَّهَامَة

قَرُب فَوْق الْجُرْح النَّامِي

بنحكم بَيْرُوت أَلَما بترخص ونصيغها بِالْكَرَامَة

نحنا اللَّهَ مَعَنَا وَالْأُرْز بتجمعنا

يَا ابْنَ بِلَادِي لاقيني بِقُوَى فِيك وبتقويني