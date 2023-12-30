بالفيديو: روان بن حسين تهاجم المدعويين في عيد ميلادها لهذا السبب

أحدثت الفنانة روان بن حسين جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب حديثها في مقطع فيديو عن الأشخاص الذين يأتون الى عيد ميلادها من دون هدية.

وقالت روان بن حسين في الفيديو: “أنا أعزم الناس وأصرف على الميك اب والفساتين وأخر شي يجوني الناس يدينهم فاضية!!”