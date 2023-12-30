أحدثت الفنانة روان بن حسين جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب حديثها في مقطع فيديو عن الأشخاص الذين يأتون الى عيد ميلادها من دون هدية.
وقالت روان بن حسين في الفيديو: “أنا أعزم الناس وأصرف على الميك اب والفساتين وأخر شي يجوني الناس يدينهم فاضية!!”
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: روان بن حسين تهاجم المدعويين في عيد ميلادها لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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