شكرا لقرائتكم خبر عن ثراء جبيل: عقدنا القران في أمريكا وسنقيم حفل الزفاف في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة ثراء جبيل بعقد قرانها على الفنان مختار الديناري، حيث فاجأت جمهورها بالزواج بنشر عدد من الصور التى تجمعها به من خلال جلسة تصوير، كما أنها ظهرت بالفستان الأبيض.



ثراء جبيل

وقالت ثراء جبيل فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: "تزوجنا فى أمريكا حيث عقدنا القران بمسجد ووثقنا الأوراق بشكل رسمي بالمحكمة واضطررنا لذلك بسبب أن مختار لدي بعثة هناك، وظهورى بفستان الزفاف هو احتفال بسيط هناك ومن المقرر أن نقيم حفل الزفاف فى مصر بعد عودتنا خلال الأشهر المقبلة

ونشرت الفنانة الشابة ثراء جبيل عدة صور رومانسية تجمعها بزوجها مختار الديناري في الطبيعة، على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلقت قائلة: "ألف مبروك زواج طويل الأمد وسعيد"، وتفاعل معها متابعيها وقدموا التهاني لها.



عقد قران ثراء جبيل

وشاركت الفنانة ثراء جبيل في بطولة مسلسل "ورق التوت"، الذي عرض مؤخرا، وهو من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.