شكرا لقرائتكم خبر عن بدون كشف تفاصيل.. ابنة بول ووكر توجه رسالة لمتابعيها بعد انفصالها عن زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفصلت عارضة الأزياء ميادو ابنة الممثل الراحل بول ووكر الذى اشتهر بأفلامه في السينما العالمية وأبرزها Fast & Furious عن زوجها بعد 3 أعوام من الزواج وفقًا لما أعلنت عنه التقارير العالمية مؤخرًا.

موقع الديلى ميل أكد أن الزوجين اللذان اشتهرا بتفاهمهما لم يوضحا أسباب الانفصال، وإنما فضلت عدم التطرق له وطلبت من متابعيها عبر حسابها على موقع إنستجرام احترام خصوصيتها.

على جانب آخر كرم كودى ووكر، شقيقه النجم الراحل بول ووكر فى وقت سابق بعدما أعلن أنه وزوجته فيليسيا نوكس، سميا ابنهما المولود حديثًا "بول" تكريمًا لنجم"Fast & Furious" ، الذى توفى عام 2013، وولد "بول باريت"، يوم الأحد 30 أبريل، فى ولاية أريزونا، وقرر الآباء الآن لثلاثة أطفال أن الاسم المثالى لطفلهما الرضيع هو "بول".

كودى، البالغ من العمر 34 عامًا، يعيش فى أريزونا مع زوجته وأطفالهما، وقال كودى: "سيصادف شهر نوفمبر هذا العام مرور 10 سنوات على فقداننا لأخى بول، وشعرت للتو أن هذا هو الوقت المناسب لتكريمه".

وأوضح كودى وقتها أيضًا سبب أهمية استمرار الاسم بول فى عائلة ووكر، وقال "أخى بول، كان بول ويليام ووكر الرابع، ويعود هذا الاسم إلى أربعة أجيال، فكان من المهم بالنسبة لى أن يستمر هذا الاسم".

وكودى ليس العضو الوحيد فى عائلة ووكر الذى يكرم الممثل الراحل، حيث تساعد ابنة بول، "ميدو"، التى كانت تبلغ من العمر 15 عامًا فقط عندما توفى والدها، فى الحفاظ على ذاكرة والدها حية من خلال العمل مع مؤسسة بول ووكر.