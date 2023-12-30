مشاهد "حساسة" أدت إلى سحب فيديو كليب دوا لبيا.. وهذا ما حصل

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الفنانة العالمية دوا ليبا حلاة من الجدل بعد قرارها بسحب فيديو كليب ضخم عملت عليه بشكل سري طيلة الفترة الماضية، بتكلفة عالية جداً، وعدم عرضه في السوق في الفترة المحددة له، وذلك بسبب الحرب القائمة في قطاع غـ زة.



وفي التفاصيل، صورت دوا ليبا في شهر أيلول فيديو كليب ضخم ظهرت فيه مشاهد انفجارات ومواجهات وفوضى، وكان من المقرر أن يعرض في الوقت الحالي، ولكن أحداث فلسـ طين الأخيرة، جعلت هذه المشاهد "حساسة"، فتم إتخاذ قرار بحسب المصادر بعد سلسلة من الاجتماعات عقدها فرق عمل دوا ليبا بإلغائه.

وجاء في حديث المصادر: "تم تصوير الفيديو في شهر أيلول الماضي كجزء من حملة دوا، ولكن تم اتخاذ قرار بإلغائه بناءً على التطورات الأخيرة في المنطقة".