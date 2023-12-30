ميرنا وليد - بيروت - أشادت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بأداء زميلتها وصديقتها الممثلة اللبنانية جيسي عبدو بدور "زينة" في مسلسل عرابة بيروت.

وشاركت ماغي الجمهور صورة لجيسي عبده من مشهد مؤثر للغاية، جمع الشخصية بوالدتها، وظهرت فيه وهي تبكي، وعلقت: "شو فخورة فيكي.. شو هالأداء الرائع والحقيقي والصادق يا صديقتي.. بكيّتيني بهالمشهد.. مبروك حبيبة قلبي الك ولكل فريق العمل الرائع بـِ عرابة بيروت".

وقد تصدر مشهد زيارة شخصية "زينة" لوالدتها في دار العجزة الترند، لما حمله من أحساسيس مختلطة من الحب والحزن والكره والندم والإحتقار، وتمكنت جيسي من إيصالها جميعها للجمهور بدموعها فقط.

كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن تشيد بأداء جيسي عبدو في "عرابة بيروت".. ومشهد مؤثر للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.