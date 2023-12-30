بالفيديو- مع إقتراب نهاية السنة..داليا البحيري تستذكر لحظات عائلية جميلة بهذه الكلمات

ميرنا وليد - بيروت - مع إقتراب السنة الجديدة، قامت الممثلة داليا البحيري بمشاركت مقطع فيديو مع لمتابعين عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بصور و أوقات جميلة مع عائلتها وأقاربها، ووجهت رسالة إمتنان وتمني حيث علقت على المنشور بالقول : "علي قد ما كان عام قاسي جدا علينا كبني آدمين بكل ما تشهده البشرية من صراعات وانهيارات وأزمات لكنه كان عام مليء بنعم الله عز وجل من ستر وجبر ومنّ وكرم اللهم ديمها نعمة، ويااارب في العام الجديد الهم اهل غزة واهل السودان الصبر والعزيمة والنصر باذن الله تعالى عن قريب، اللهم انصر الإنسانية واهلها اللهم اجعل عام ٢.

٢٤ عام الخير والجبر والنصر، كل سنة وانتم بألف خير وسلامة وعافية وصحة وراحة البال يارب".

