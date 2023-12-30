بالصور- سينتيا خليفة تخطف الأنظار بجمالها وأنوثتها

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة الجمهور باخر إطلالتها، حيث ظهرت بلوك رائع عبر حسابها الخاص فكانت ترتدي توب واسع منقط ذات امام طويلة مع شورت قصير نت الجلد الأسود ودونتيل منقط شفاف ونسقت معهم سترة من الجلد قصيرة، وربطت شعرها على شكل ذيل الحصان مع مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، شاركت الممثلة اللبنانية سينتيا خليفة مقاطع فيديو عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلالها مشاهد ولحظات من أحدث الأعمال التي شاركت فيها وهي حكاية "ريش أبيض" من مسلسل "حدث بالفعل" غلى جانب كل من الممثلين ماجد المصري و نا رئيس، وحمست سينتيا الجمهور لمشاهدة المسلسل من خلال هذا المنشور.

