محمود العسيلي يحتفل مع جمهوره برأس السنة في الأردن

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب محمود العسيلي، لإحياء حفل غنائي ضخم ليلة رأس السنة 2024 في دولة الأردن.

ومن المقرر أن يقدم محمود العسيلي، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل اغانيه القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال محمود العسيلي

يشار إلى ان طرح المطرب محمود العسيلي، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مين كان يصدق"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

أغنية "مين كان يصدق" لـ محمود العسيلي، كلمات فلبينيو، ألحان العسيلي، وتويع وميكس وماستر: علي فتح الله، والكليب إخراج سلمى عامر.

كلمات أغنية مين كان يصدق

وجاءت كلمات الأغنية: "لا كان بعيد أصله خايف يتقسم، يا جميلة ليه رجعتينا، لسهرنا وطول ليالينا، خدتي ذنبي قلبي ولع نار، خلتيني احب الدنيا، واسمع المزيكا تاني، مين كان يصدق ده، مش ممكن لا لا لا هو فيه حد النهارده، يعرف يصد الجمال ده، فيه حد يعرف ده، مش ممكن لا لا لا".