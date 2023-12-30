عروض فنية وإنشاد في احتفالية ثقافة القاهرة بذوي القدرات الخاصة

ياسر رشاد - القاهرة - نظم فرع ثقافة القاهرة مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية احتفاء بذوي القدرات الخاصة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد خلال ديسمبر برعاية وزارة الثقافة.

انشاد ديني

وفي السياق شهد قصر ثقافة روض الفرج احتفالية بدأت فعالياتها بفقرة إنشاد ديني، وعدد من الفقرات الفنية والاستعراضية قدمها فريق صناع الأمل، ومؤسسة دنينتا لصناع التحدي، تلاها تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية منها "عظيمة يا مصر، حلوة يا بلدى، مصر يا أم الدنيا، فيها حاجة حلوة ، سلم على الشهدا، هنحب مين غيرها، فلسطين عربية، ومصر هي أمي، وغيرها وسط تفاعل كبير من الحضور.

وعلى هامش الحفل أقيمت ورشة لتصميم شجرة الكريسماس واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة كورال روض الفرج لذوي الاحتياجات الخاصة، تغنت خلاله بباقة متميزة من الأغنيات منها ناويين، فلسطين، ياملح دارنا، طاير يا هوى، توبة، أنا ابن مصر، هتروق وتحلى، بقيادة المايسترو عادل مدبولي، وذلك بحضور نخبة من المثقفين وممثلي المجتمع المدني.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى برئاسة لاميس الشرنوبى من خلال فرع ثقافة القاهرة، أعد بيت ثقافة المرج لقاء بعنوان "كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة" بجمعية الوديعة لذوي الاحتياجات الخاصة، أكد خلاله الشيخ عبد الله منير - واعظ بالأزهر الشريف، على ضرورة حماية ذوي الإعاقة من التنمر والتعامل معهم على النحو الملائم لقدراتهم.

واختتم اللقاء بطرح بعض الأسئلة من الحضور، أجاب عنها الشيخ باستفاضة.

لقاءات ثقافية واحتفالات بالعام الجديد بثقافة الفيوم

من ناحية أخرى، ينظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة.

وتشهد مكتبة الفيوم العامة غدا السبت لقاء لمناقشة كتاب "ريادة الأعمال بين الحلم والكابوس" للكاتبة د. ماريان سليمان، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

الكاتب صادر هذا العام عن دار العليا للنشر، ويتضمن مجموعة من القصص الواقعية لرواد الأعمال، من خلال إلقاء الضوء على نجاحات عدد من رائدات الأعمال، وبعض المشكلات التي تواجههن في الوطن العربي وخاصة في مصر، مع طرح حلول لتلك المشكلات.

يقام اللقاء ضمن فعاليات قسم الثقافة العامة، ويشارك فيه كل من د. كمال غلاب مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة الفيوم، الأديب منتصر ثابت، والشاعر محمد شاكر، ويديره الشاعر محمد القاياتي.

ويشهد يوم الاثنين المقبل، محاضرة بعنوان "حماية الخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي"، بمدرسة حمادة طنطاوي الرسمية بسنورس، تقديم الأديب د. عمر صوفي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

واحتفالا بالعام الجديد، تنظم مكتبة جرفس احتفالية ثقافية فنية، يوم الثلاثاء ٢ يناير، بجمعية تنمية المجتمع في تمام الساعة العاشرة صباحا.

تتضمن ورشة حكي تقدمها أسماء أحمد مدير المكتبة، فقرة اكتشاف مواهب، ومسابقات ثقافية وترفيهية، إشراف رضا عبد الحليم أخصائي المكتبة.

بينما ينظم قسم التمكين الثقافي صباح الأربعاء المقبل لقاء بعنوان "نظافة الأسنان للوقاية من التسوس" بمركز أكاديمية الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، تقدمه أمل عاشور منصور مسئول التثقيف الصحي بمديرية الصحة.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.