تركي آل الشيخ يهدي محمد عبده "أسطوانة من الذهب".. والأخير يهديها لأطفال غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أهدى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية أسطوانة من الذهب الخالص للفنان محمد عبده على هامش حفله الذي أقيم مساء أمس الجمعة احتفالًا باليوبيل الماسي ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشر موقع "mbc" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وأوضح خلاله قيام "تركي" بالصعود على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد الرياض وقام بتحية الفنان محمد عبده إلى جانب الحضور قائلا: "شرفتونا اليوم نكرم فنان سعودي قدير أسطورة الفن العربي والسعودي وعشان يستاهل الذهب هذه الأسطوانة الذهبية من الذهب الخالص، واليوم قاعد براجع أرشيف محمد عبده، محمد الفنان الوحيد في العالم اللي غني لوطنه أكثر من 300 أغنية".

واستكمل: "كل واحد عندنا في العالم العربي كله له ذكرى معك في يوم من الأيام في الستين سنة اللي فاتت، محمد كلنا نسمعك بقلوبنا ما نسمعك بأسماعنا، محمد تستاهل كل خير وعشان كده فيه إهداء مني ومنكم ومن موسم الرياض وكل جمهور فنان العرب محمد عبده بعد شوية أغنية بهذه المناسبة".

وكان للفنان محمد عبده تعليقاً على حديث "تركي" وقال: "هذه أجمل هدية وأثمن هدية باين عليها"، ليرد عليه تركي "لا تبيعها وتتزوج"، أسمح لي أنا هبيعها هذه الجائزة فيها الكثير من الذهب ثمينة وأحب أهديها إلى حملة سيدي خادم الحرمين الشريفين لأطفال غزة"، ليرد عليها "تركي" مرة أخري قائلا: "انتبه لنفسك وان شاء الله نشوفك في اكسبو 2030".

يذكر أن الفنان محمد عبده يحيي حفله الغنائي الثاني ضمن فعاليات "موسم الرياض" مساء اليوم السبت.