"جعفر العمدة" و"الأجهر" و"بالطو".. المسلسلات الأكثر بحثا على "جوجل" في 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قبل انتهاء عام 2023، حرص القائمون على محرك البحث "جوجل"، على الكشف عن الموضوعات الأكثر بحثا على مدار 12 شهر، في مجالات مختلفة، بينها الفن والترفيه، وضمت القوائم قائمة خاصة بالمسلسلات الأكثر بحثا على مدار العام، وهي:

جعفر العمدة

احتل مسلسل جعفر العمدة للمخرج محمد سامي وبطولة الفنان محمد رمضان، صدارة القائمة، متوفقا على مسلسلات العام بأكملها.

العمل عُرض في رمضان 2023، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة، ونجح في جذب اهتمام الجمهور، وشارك في بطولته: هالة صدقي، زينة، منة فضالي، مي كساب، إيمان العاصي، أحمد داش.

الأجهر

جاء في المرتبة الثانية مسلسل الأجهر بطولة الفنان عمرو سعد، والذي عُرض أيضا في الموسم الرمضاني لهذا العام.

المسلسل تأليف ورشة ملوك، إخراج ياسر سامي، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم، بينهم: درة، ناهد السباعي، أنوشكا، محمود قابيل، سيد رجب، خالد زكي، أحمد صفوت، وأحمد مجدي.

بالطو

ضمت القائمة مسلسل بالطو والذي عُرض عبر منصة واتش إت، وحقق نجاحا وتفاعلا كبيرا، والعمل مأخوذ عن كتاب بالطو وفانلة وتاب.

المسلسل إخراج عمر المهندس، تأليف أحمد عاطف فياض، بطولة: محمد محمود، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، عصام عمر، سلافة غانم.

سفاح الجيزة

حقق مسلسل سفاح الجيزة مركزا متقدما ضمن قائمة المسلسلات الأكثر بحثًا إذ جاء في المركز الرابع.

المسلسل عُرض على منصة شاهد VIP، بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، داليا شوقي، إخراج هادي الباجوري.

بابا المجال

وتواجد ضمن القائمة مسلسل بابا المجال للفنان مصطفى شعبان، والذي عُرض في رمضان 2023.

"بابا المجال" سيناريو وحوار محمد الشواف، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة رياض الخولي، جومانا مراد، نسرين أمين، باسم سمرة، سوسن بدر.

ضرب نار

الجمهور المصري بحث أيضا عن مسلسل ضرب نار، والذي عُرض في رمضان 2023.

وشارك في بطولة المسلسل ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

موضوع عائلي

في المركز السابع جاء مسلسل "موضوع عائلي" الذي شاهده الجمهور على منصة شاهد VIP.

العمل من إخراج أحمد الجندي، بطولة ماجد الكدواني، رنا رئيس، نور اللبنانية، طه دسوقي، محمد رضوان.

مسلسل الأصلي

وكان مسلسل الأصلي للفنانة ريهام عبدالغفور من بين المسلسلات التي بحث عنها الجمهور عام 2023.

المسلسل عُرض في فبراير، إخراج أحمد حسن، شارك في بطولته حمزة العيلي، منال سلامة، أحمد الشامي، يوسف عثمان.

مسلسل وبينا ميعاد

المركز التاسع كان من نصيب مسلسل "وبينا ميعاد"، الذي عُرض في يناير 2023.

العمل من تأليف وإخراج هاني كمال، شارك في بطولته شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، يوسف ماجد الكداوني، داليا شوقي.

أزمة منتصف العمر

جدلا واسعا أثير وقت عرض مسلسل "أزمة منتصف العمر" على منصة شاهد VIP، يناير 2023، وحرص عدد كبير من المشاهدين على البحث عن العمل ومتابعة طرح حلقاته أول بأول، لمعرفة أحداثه والتي تقترب من مناطق شائكة.

"أزمة منتصف العمر" إخراج كريم العدل، بطولة ريهام عبدالغفور، كريم فهمي، رنا رئيس، رشدي الشامي، ركين سعد، عمر السعيد، هاجر عفيفي، وهند عبدالحليم.