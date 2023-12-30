عمرو دياب يتألق في حفل الرياض ويغني "يا قمر" بعد طرح ألبومه الجديد "مكانك"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا جماهيريا كبيرا على مسرح أبو بكر سالم في الرياض وذلك بالتزامن مع إطلاق ألبومه الجديد "مكانك".

وتفاعل جمهور الرياض مع عمرو دياب وخاصة عندما غنى أغنية "يا قمر"، كما قدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، مثل: يا أنا يا لاء، بحبه، دا لو اتساب، برج الحوت، الحظ، يتعلموا، وياه، يا قمر، شكرا من هنا لبكرة، قمرين، ليلي نهاري، العالم الله، وهتدلع.

وكان الفنان عمرو دياب طرح يوم الخميس الماضي ألبومه الجديد مكانك والذي يضم ١٢ أغنية وهي: بيوحشنا من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس، سلامك وصلي كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم، معرفش حد بالاسم ده، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم، ظبط مودها كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي.

كما ضم الألبوم أغاني: واخدين راحتهم كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبدالمنعم، مكانك كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم، يا قمر كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبدالمنعم، لوحدنا كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي، الكلام ليك انت كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي، ما تتعوضش بحد كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي، مابتغيبش كلمات ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد ابراهيم، المعنويات مرتفعة كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.