الأحد.. "MBC مصر2" تبدأ عرض حلقات "عشم إبليس" بطولة عمرو يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ قناة MBC مصر2، إعادة عرض حلقات مسلسل "عشم إبليس" بطولة الفنان عمرو يوسف، غدا الأحد 31 ديسمبر، وذلك يوميا من الأحد للخميس في تمام الساعة الثامنة مساء.

يطرح المسلسل الأسئلة التالية: هل تصل الأم إلى مرحلة تكره فيها ابنها وتتآمر عليه؟ ما الذي يصل بشاب إلى مرحلة من الضياع، لا يعرف بعدها التمييز بين من يريد تصفيته وبين من يقف إلى جانبه؟ هل تتحول الحياة في لحظة إلى غابة، يصعب العيش فيها لأسباب غامضة؟

"عشم إبليس" للكاتب تامر إبراهيم والمخرج إسلام خيري، يطرح فكرة الصراع المزمن بين الخير والشر، وبين القيم والأخلاق من جهة والطمع والانتهازية من جانب آخر، مضيئاً على كوامن النفس البشرية وما تعيشه من ضغوط الحياة اليومية، واعتبار الكثيرين أن المال والثروة هما الأساس، ولا يتوانون عن فعل أي شيء من أجله، حتى لو وصل الأمر إلى حد التصفية الجسديّة لأقرب المقربين منهم، وخصوصاً عندما تصل الأنانية إلى أقصى حدودها ويملأ الطمع القلوب والعقول.

مسلسل "عشم إبليس" يضم نخبة من النجوم منهم عمرو يوسف، ريم مصطفى، دينا الشربيني، دلال عبدالعزيز، أحمد بدير، خالد كمال، نهى عابدين، مريم حسن، ضياء عبدالخالق، ولاء الشريف.