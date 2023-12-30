شاهيناز العقاد لـ"الخليج 365": أتعاون مع منى زكي قريبا واستعد لفيلم "سيد وجميز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت المنتجة شاهيناز العقاد، إن الفترة الحالية تنشغل بالعمل على أكثر من فيلم، وذلك بعد مشاركتها الفترة الماضية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة بفيلم "أنف وثلاث عيون" والفيلم الأردني "إن شاء الله ولد".

وتابعت شاهيناز في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنشغل بفيلم من بطولة الفنانة منى زكي، تخرجه سارة نوح وهي مخرجة فيلم أعز الولد، ويحمل اسما مبدئيا هو (رزق الهبل)، واستعد لتقديم فيلم كوميدي بعنوان سيد وجميز".

وأشارت شاهيناز إلى أن خطتها لعام 2024، تتضمن تقديم فيلم سعودي بعنوان "ديتوكس"، وتدور أحداثه حول قصة حب خفيفة ولطيفة، حسب تعبيرها.

"أنف وثلاث عيون" مأخوذ عن نص أدبي للكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار وائل حمدي، إخراج أمير رمسيس، بطولة ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، وظهور خاص لـ أمينة خليل.