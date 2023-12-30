شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب: أقدم دور مطربة في كباريه بفيلم "ذعر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مي كساب عن انتهائها مؤخرًا من تصوير أحدث أفلامها، الذي يأتي بعنوان "ذعر"، قائلة لـ"الخليج 365" إنها تجسد دور مطربة في كباريه خلال أحداث العمل.

فيلم "ذعر" تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي، وبطولة مي كساب، أحمد فتحي، محمود حافظ، محمد رضوان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول كاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور، فيواجه العديد من المواقف الكوميدية الطريفة، وسوف يتم تصوير المشاهد الداخلية للفيلم بمنطقة الهرم على أن يتم تصوير المشاهد الخارجية في عدد من شوارع القاهرة.

وتابعت مي كساب خلال لقائها بتليفزيون الخليج 365 أنها بصدد أيضًا طرح أولى أغاني ألبومها الجديد، والتي تأتي بعنوان "بيقولوا قوية"، خلال الفترة المقبلة.

وعن النجاح الكبير الذي حققته في رمضان الماضي من خلال شخصية "ثريا" التي قدمتها في مسلسل "جعفر العمدة"، أوضحت: "وأنا بقرأ ورق المسلسل، كنت عايشة ثريا وبقيت شايفة المسلسل هيروح فين، وكلنا كنا متوقعين النجاح لأن عوامل النجاح كانت موجودة، لكن النجاح الساحق دا لا والحمدلله لأنه من توفيق ربنا، ومن مجهود وتعب زمايلنا كلهم".

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.