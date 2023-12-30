إلهام الفضالة تحتفل بعيد ميلاد شهاب جوهر.. وفارق العمر بينهما يحدث ضجة!

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة بعيد ميلاد زوجها الممثل الكويتي شهاب جوهر، برومانسية عالية.

وشركت إلهام الجمهور صورة مميزة تجمعهما عبر حسابها الخاص، وعلقت معبرة عن حبها الكبير له: "كل عام وانت بخير ياروح روحي.. عسى أيامك كلها أفراح بأفراح .. والله يخليك لنا يا زوجي وحبيبي وسندي وعزوتي".

وتساءل الجمهور عن فارق العمر بين الزوجين بعد هذا المنشور، ليتبين أن إلهام تكبر شهاب بـ 4 سنوات، حيث أناه من مواليد الـ 18 من شهر حزيران عام 197رأي أنها تبلغ من العمر 49 عاماً، بينما شهاب مواليد الـ 30 من كانون الأول عام 1978 أي أنه يبلغ من العمر 45 عاماً.

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