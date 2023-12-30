ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت البلوغر اللبنانية نور عريضة بعيد زواجها التاسع من زوجها ووالد إبنتها آيلا، جورج بدوي.

وشاركت نور عريضة الجمهور مجموعة صور لها برفقة زوجها، وخطفت الأنظار برومانسيتهما البالغة.

يذكر ان زوج نور عريضة هو جورج بدوي الذي يحمل الجنسية اللبنانية حيث ولد ونشأ بمدينة بيروت ولكنه يستقر حاليًا بمدينة باريس العاصمة الفرنسية، وتجدر الإشارة إلى أنه يعمل كمدير أعمال لزوجته ، حيث يدير جميع شؤونها المتعلقة بالإعلانات وغيرها، وتزوجها بعد علاقة عاطفية قوية جمعت الطرفين معًا، حيث رزقا بابنتهما الوحيدة إيلا التي تحظى بشعبية كبيرة بين متابعي والدتها على منصات التواصل، ويذكر أن جورج بدوي لا يفضل الظهور كثيرًا ، فمن خلال هذه المنصات نادرًا ما تجد صورة له مع زوجته وعائلته.

كانت هذه تفاصيل خبر نور عريضة تحتفل بعيد زواجها التاسع بمجموعة صور رومانسية للغاية!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.