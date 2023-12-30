بالفيديو- ميرفا قاضي ترقص وتستمتع بوقتها مع أصدقائها في أحد شوارع أثينا

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية ميرفا قاضي مقطع فيديو مع الجهور من زيارتها إلى أثينا لقضاء العطلة، وظهرت ميرفا وهي ترقص وتغني في أحد الشوارع مع أصدقائها بأجواء من الفرخ والسعادة وعلقت بالقول: "إفعل ما يجعل روحك سعيدة".



وكانت فاجأت ميرفا قاضي متابعيها بنشرها صورة إلى جانب رجل وسيم، في منطقة يُعتقَد أنها في تركيا، على شاطئ البحر، وقد لف يده على خصرها وبدت في غاية السعادة، وذلك في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، مكتفية بتعليق مقتضب عبارة عن رمز تعبيري لقلب أحمر، الأمر الذي دفع متابعيها للتساؤل ما إذا كانت ميرفا وجدت أخيراً حب حياتها.

وانهالت على منشور ميرفا التعليقات المشيدة بها والتي حملت في أغلبها تهنئة لها مع رموز تعبيرية لقلوب حمر، كان أبرزها من الممثلة اللبنانية رولا شامية، لكنها ما لبثت أن منعت خاصية التعليقات، ربما لأن بعضها قد تضمّن كلاماً قد أزعجها.

