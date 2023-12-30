ميرنا وليد - بيروت - تالقت تيا ديب إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي باخر فيديو شاركته مع الجمهور عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بعدد من الغطلالت الكاجوال المميز والرائعة المليئة بالأناقة، ما جعل الجمهور ينهال عليها لالتعليقات معبرين عن حبهم لها وعن ذوقها الرائع فب الملابس.
وكانت شاركت تيا ديب مقطع فيديو، إستعرضت فيه الوشم الذي كانت حصلت عليه سابقاً على يدها، وإستعرضت التفاصيل الموجودة فيه، لينهال عليها المتابعون بالتعليقات، معبرين عن إعجابهم بهذا الوشم، إلا أن البعض منهم حذرها، وقال لها إنها ستندم في ما بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- تيا ديب إبنة نوال الزغبي تستعرض أناقتها بعدد من الإطلالت الكاجوال المميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.