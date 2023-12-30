بالفيديو- تيا ديب إبنة نوال الزغبي تستعرض أناقتها بعدد من الإطلالت الكاجوال المميز

ميرنا وليد - بيروت - تالقت تيا ديب إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي باخر فيديو شاركته مع الجمهور عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بعدد من الغطلالت الكاجوال المميز والرائعة المليئة بالأناقة، ما جعل الجمهور ينهال عليها لالتعليقات معبرين عن حبهم لها وعن ذوقها الرائع فب الملابس.



وكانت شاركت تيا ديب مقطع فيديو، إستعرضت فيه الوشم الذي كانت حصلت عليه سابقاً على يدها، وإستعرضت التفاصيل الموجودة فيه، لينهال عليها المتابعون بالتعليقات، معبرين عن إعجابهم بهذا الوشم، إلا أن البعض منهم حذرها، وقال لها إنها ستندم في ما بعد.

