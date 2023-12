إيرادات فيلم Aquaman 2: and the Last Kingdom في آخر ليلة عرض

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم Aquaman 2: and the Last Kingdom إيرادات مرتفعة نسبيًا منذ طرحه في دور العرض المصرية قبل ما يقرب من عشرة أيام، وتنافس مع 17 فيلما أجنبيا آخر في شباك التذاكر المصرية.

إيرادات فيلم Aquaman 2 بالأمس، الجمعة، 691،117 جنيهًا، ليصبح إجمالي إيرادات الفيلم على مدار عشرة أيام 4،907،159 جنيهاً.

الإيرادات العالمية لـ فيلم Aquaman 2

وجاءت Aquaman 2: في الولايات المتحدة الأمريكية محققًا 58 مليونا و345 ألف دولار، وحقق 138 مليون و545 ألف دولار حول العالم.

قصة فيلم Aquaman 2

تدور أحداث الجزء الثاني من الفيلم، عندما يسعى أكومان للقضاء على بلاك مانتا بعد محاولته للسيطرة على اتلانتس، لكن يستعين أكوامان بمساعدة شقيقه أورم الملك السابق لـ أتلانتس، لحماية المملكة من قوة رايدنت الأسود الأسطوري.

أبطال فيلم Aquaman 2

يعد فيلم Aquaman 2 من إخراج: جيمس وان، وبطولة: جايسون موموا، بن أفليك، باتريك ويلسون، تيمويرا موريسون، يحيى عبدالمتين.