احتفل الفنان محمد عبده، الملقب بـ”فنان العرب”، بـ60 عامًا من العطاء الفني في فعالية اليوبيل الماسي، التي أقيمت على مسرح محمد عبده آرينا بالبوليفارد في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.
قدم المستشار تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، جائزة الأسطوانة الذهبية للفنان محمد عبده، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، وكونه الفنان الوحيد الذي غنى لوطنه أكثر من 300 أغنية.
أهدى الفنان محمد عبده الجائزة لإحدى الهيئات في المملكة العربية السعودية التي تدعم وتساند أطفال غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: محمد عبده يعلن تبرعه بثمن الدرع الذهبي المقدم له من هيئة الترفيه إلى أطفال غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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