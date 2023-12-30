شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إبراهيم يشارك فى توزيع 5 أغانٍ وتلحين أغنية بألبوم عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم في ألبوم الهضبة عمرو دياب الذى يحمل اسم "مكانك" والذى طرحه من يومين وشمل 12 أغنية، حيث شارك ابراهيم بتوزيع خمسة أغانى منها "بيوحشنى" و"سلامك وصلي" و"مكانك" و"ماتغيبش" كما شارك لأول مرة في تلحين أغنية "معرفش حد بالاسم ده" .



عمرو دياب واحمد ابراهيم

وتعاون سابقًا الموزع أحمد إبراهيم مع الهضبة في عدة أغانى جميعها حققت نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، ومنها "الدنيا بترقص" و"اتقل" و"أحلى ونص" و"أذواق.

الموزع أحمد إبراهيم له العديد من النجاحات الفنية العام الماضى، مثل مشاركته بـ8 أغنيات فى ألبوم "معرفة قديمة" للنجم هيثم شاكر، و6 أغنيات فى ألبوم "حالة خاصة جدا" للنجمة أنغام، ووزع أغنية "مهموم" للكينج محمد منير، و"عارف" لمصطفى قمر، وغيرها من الأعمال التى حققت جميعها نجاحا كبيرا وأغنية "غيب" للمطرب فضل شاكر .

كما وزع من قبل لعدد كبير من المطربين، منهم شيرين عبد الوهاب "مشاعر" و"حبه جنة" و"على بالى" و"أنت آخر واحد" و"ما تحاسبنيش" و"خليتنى أخاف" و"كلى ملكك" و"متاخدة من الأيام" و"المراية"، كما تعاون مع إليسا فى "عكس اللى شايفنها"، و"أنا وحيدة"، و"إنسانة بريئة"، وتعاون مع تامر حسنى فى "180 درجة"، و"حاسس بخوف"، و"أيام زمان"، و"بغير عليها"، ومع محمد حماقى فى: "حاجة مستخبية"، و"ذكرياتك ميح" و"قادرين نعملها"، ومع نانسى عجرم "راهنت عليك" و"مقسومة نصين" و"الحب زي الوتر"، ومع كارول سماحة "فى الوقت الغلط" و"صحابى"، وغيرها من الأعمال الناجحة.