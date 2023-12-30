شكرا لقرائتكم خبر عن "الشمخ الجوانى" أغنية لـ جنات بتوقيع مصطفى العسال وعمر الخضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون النجمة جنات في أغنية جديدة تحمل اسم "الشمخ الجواني" من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال وتوزيع عمرو الخضرى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وتحمل عددًا من المفاجآت.





وطرحت مؤخرًا النجمة جنات أحدث أغانيها التي تحمل اسم "وكأنك سكر" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات أحمد عيسى وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف.

وطرحت منذ فترة النجمة المغربية جنات، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "التفاح والفراولة"، على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات باسم عادل، ألحان محمد الصاوى، توزيع ومكساج حازم سعيد.

وكان آخر أعمال جنات الغنائية، أغنية "يا بختى بيه"، التى طرحتها علي موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والأغنية من كلمات أحمد سرور، وألحان اسلام رفعت.

وكان آخر البومات جنات الغنائية بعنوان "أنا في انتظارك" وضم 11 أغنية باللهجة المصرية، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.