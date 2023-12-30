شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5 تصريحات لمحمد هنيدى لـ برنامج sold out: تسببت بإجهاض جارتى فى طفولتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم محمد هنيدي ضيفًا على برنامج "sold out" مع الإعلامي محمود سعد المذاع عبر شاشة قناة cbc، ومنصة watch it الإلكترونية.

وقال محمد هنيدي خلال اللقاء إنه تسبب في طفولته في إجهاض سيدة جارته، كانت لا تنجب لسنوات طويلة، وإذ به في تلك الفترة يحب المقالب ويلبس وشوش المخيفة، فرأته بعد أن حملت وخافت وسقطت على الأرض لتفقد جنينها.

كما ذكر هنيدي أن الجامعة الأمريكية رفضت تصويرهم فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، داخل أسوار الجامعة، ظنا منهم أن الصعيدي سوف يقوم بالتريقة على الجامعة، مشيرا أنهم قاموا وقتها بتصوير لافتة الجامعة على طريقة الكاميرا الخفية باستخدام ميكروباص بستائر سوداء يوجد به المخرج واللافتات، وأن الجامعة كانت أول من كرمهم بعد عرض الفيلم".

وتحدث خلال اللقاء عن علاقته بالفنان الراحل علاء ولي الدين، قائلا: "لما عرفت بوفاة علاء قعدت فترة مكنتش فاهم حاجة وما اعتقدش حد هيجى زيه تاني ومحدش هيملى المكان ده".

وعن أسرته وبالتحديد جده، أوضح أنه كان رجلا ظريفا عاش 102 سنة، مشيرا أنه حكة له عن قصة زواجه والديه 140 مرة.

وأشار إلى أن فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية 2 انتهت كتابته، لافتا إلى أنه سيتم تقديمه في 2025.