شكرا لقرائتكم خبر عن إيرينا شايك مع ابنتها من برادلى كوبر فى رحلة تزلج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمتعت عارضة الأزياء إيرينا شايك بصحبة ابنتها من برادلى كوبر في رحلة تتسم مع الأجواء الشتوية في نيويورك، ظهرت فيها وهى ترتدي سترة سوداء منتفخة وسترة بنفس اللون بينما كانت تتزلج على الجليد مع ابنتها ليا البالغة من العمر سبع سنوات تقريبًا.



ايرينا شايك فى رحلة تزلج

وذلك بعدما ظهرت الابنة فى وقت سابق مع والدها النجم برادلى كوبر الذى يخصص لها وقتًا دائمًا رغم أشغاله العديدة وارتباطه الأخير بالنجمة جيجي حديد، وهو ما ظهر خلال صورة استعرضها تقرير نشره موقع الديلى ميل مؤخرًا أثناء سيرهما فى شوارع مدينة نيويورك.



ابنة ايرينا شايك

هذا وذكر تقرير لموقع الديلى ميل مؤخراً أن النجم برادلى كوبر باتت علاقته أكثر جدية من أي وقت مضى مع عارضة الأزياء جيجى حديد، وذلك بسرعة شديدة، مثلما أكد التقرير، الذى استند إلى معلومة بخصوص شراء كوبر منزلاً في بنسلفانيا بجوار مزرعة حديد، وهو ما يشير لصلابة علاقتهما.

على جانب آخر انتقد عدد كبير من الجماهير ومحبى السينما العالمية برادلي كوبر بسبب الاسقاط الواضح الذى قام به على زميله النجم العالمى كيليان ميرفي، وأدلى كوبر بهذه التعليقات في برنامج "Actors on Actors" الذي يعرض على قناة Variety، حيث ظهر مع الممثلة العالمية إيما ستون.

وتحدث المخرج والممثل الرئيسي لفيلم Maestro مع ستون حول الاستعدادات التي قامت بها لفيلمها Poor Things.