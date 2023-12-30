ميرنا وليد - بيروت - تستمر الفنانة اليمنية بلقيس بتحقيقها نجاحاً كبير بأغنيتها الأخيرة "شذكرك بيا"، وقد إكسرت الأغنية حاجز النصف المليون متجهةً إلى كسر المليون مشاهدة على يوتيوب، بعد أربعة أيام على طرحها، حيث وصلت مشاهداتها إلى أكثر من 750 ميلون.
أغنية "شذكرك بيا" هي أغنية رومانسية من كلمات حازم جابر، ألحان مصطفى الربيعي، توزيع موسيقي حسام الدين، وتقول كلماتها:
"قلي شذكرك بيا وانا الجنت منسية
اجيت تشوف دمعاتي تتشمت لك شوية
من تلقاني مكسورة وليل نهار مقهورة
تتوضح لك الصورة الملامح جنها مو هيا
بلكي اتوسل بقلبك واندم وامشي بدربك
وابجي وارجع لحبك واريد شوية حنية
قلي شذكرك بيا وانا الجنت منسية
بيا حبك شسوى؟ اتنفس صرت قوة
بلوة وانت مو يمي ومن وياي هم بلوة
بعشرتي وياك ندمانة روحي وردة ذبلانة
حسني انا انسانة حبي الك مو نزوة
عليا تدور الحجة منك بعد شترجى
انت تغيرت فجاة وقلبك صار مو هوا
قلي شذكرك بيا وانا الجنت منسية".
كانت هذه تفاصيل خبر في أربعة أيام فقط.."شذكرك بيا" لـ بلقيس تحصد أرقام قياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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