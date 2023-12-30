إلهام شاهين تنتقد جهاز الرقابة في مصر.. وهذا ما قلته عن أعمالها

ميرنا وليد - بيروت - إنتقدت الممثلة المصرية إلهام شاهين جهاز الرقابة على الإفلام في مصر، معتبرة أنه يوافق في بعض الأحيان على أعمال تافهة، ويرفض أعمال قيمة وممتعة.



وقالت إلهام شاهين: "المفروض احنا يكون عندنا رقابة على نفسنا واحنا مش هنعمل حاجة لا ضد الفن ولا ضد بلدنا وانا معترضة على الرقابة أنها بتدي موافقة لافلام تافهة جدا المفروض يرفض ويقول دون المستوى لأن المفروض أنك بترتقي بذوق الناس والأعمال الفنية المفروض يبقى لها قيمة وممتعة. الفن لازم يؤثر في مشاعر وأفكار الناس ومينفعش يكون في محرمات ولازم يكون في ثقة وانا عندي خبره وعندي رقابة داخلية ومينفعش يكون في أوصياء على المجتمع يقولوا يشوفوا ايه و ميشوفوش ايه لانهم لو مشافهوش عندك هيشوفوه على المنصات وفي شباب صغير قالولي احنا بناقش على السوشيال ميديا المواضيع اللي انتم مش قادرين تناقشوها في السينما. مشكلة الرقابة في الناس اللي بتقرا وبتقرر مصيرنا وطبعا في بعض المواضيع الهامة بتتعرض على جهات اخرى، أنا لما فتحت شركة إنتاج اشتريت موضوعات هامة جدا لأن أنا عايزة لما انتج اعمل حاجة كبيرة ومهمة ومش مهم الإيرادات وفي مواضيع كنت اشتريتها كانت محتاجة تجديد تصريح الرقابة ودة كان بيحصل بشكل تلقائي لكن تفاجأت أن في موضوع اترفض ومن غير أسباب وانا كنت اشتريته ودفعت فلوس الاخراج والانتاج وشراء السيناريو ونفس الكلام حصل مع موضوع كانت هالة خليل كاتباه والرفض بيكون بدون أسباب".

حديث إلهام شاهين هذا جاء خلال حلولها ضيفة على الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة ON TV.