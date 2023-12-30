ميرنا وليد - بيروت - قام الفنان اللبناني راغب علامة بممارسة هوايته المفضلة، صباح اليوم وهي لعبة التنس، حيث قام بلعبها مع مجموعة من الشباب على كورنيش عين المريسة في بيروت، وعندما دعوه للعب معهم استجاب لرغبتهم وتبادل معهم النكات والمزاح.
ويذكر أن الفنان راغب علامة خضع لعملية جراحية بسيطة قبل أسبوع وتعافى سريعاً.
و الجدير بالذكر أن راغب علامة أجرى مؤخرا جولة موسيقية في الولايات المتحدة، أقام خلالها سلسلة حفلات في واشنطن وديترويت وميامي وأماكن أخرى، واختتم الحفل في نيويورك يوم 16 كانون الأول الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - راغب علامة يلعب التنس على كورنيش عين المريسة مع مجموعة من الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.