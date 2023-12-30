بالفيديو - راغب علامة يلعب التنس على كورنيش عين المريسة مع مجموعة من الشباب

ميرنا وليد - بيروت - قام الفنان اللبناني راغب علامة بممارسة هوايته المفضلة، صباح اليوم وهي لعبة التنس، حيث قام بلعبها مع مجموعة من الشباب على كورنيش عين المريسة في بيروت، وعندما دعوه للعب معهم استجاب لرغبتهم وتبادل معهم النكات والمزاح.



ويذكر أن الفنان راغب علامة خضع لعملية جراحية بسيطة قبل أسبوع وتعافى سريعاً.

و الجدير بالذكر أن راغب علامة أجرى مؤخرا جولة موسيقية في الولايات المتحدة، أقام خلالها سلسلة حفلات في واشنطن وديترويت وميامي وأماكن أخرى، واختتم الحفل في نيويورك يوم 16 كانون الأول الجاري.