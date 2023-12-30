بالصورة - ريتا حايك تستعرض قوته البدنية..وهذا ما وضعته على ظهرها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ريتا حايك صورة لها مع متابعيها عبر حسابها الخاص أثناء تواجدها في الصالة الرياضية، وظهرت ريتا وهي تمارس تمارين الضغط مستعرضةً قوتها حيث كانت أحدى صديقاتها تجلس على ظهرها.



وكانت شاركت ريتا حايك في فيلم فرنسي تحت عنوان Les Barbares من إخراج الممثلة والمخرجة الفرنسية جولي دلبي. الفيلم الذي يجمع نخبة كبيرة من الممثلين الفرنسيين الشباب، تدور أحداثه في قلب قرية فرنسية في مقاطعة بريتاني، حيث قررت البلدية الترحيب بعائلة من اللاجئين الأوكرانيين، إلا أن اللاجئين الذين وصلوا ليسوا أوكرانيين، بل سوريون ...

ونشرت ريتا حايك صوراً من كواليس العمل، وعلقت: "انتهينا للتو من تصوير “Les Barbares” ، جولي دلبي كنت مصدر إلهام لنا جميعًا في المجموعة!".