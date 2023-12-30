الشاعر فهد فالح العتيبي: الشعر في الكويت يتمتع بشعبية كبيرة والثقافة والأدب أساس كتابة الشعر

ياسر رشاد - القاهرة - يُعد الشعر من أهم الفنون الأدبية في الكويت، حيث يتمتع بشعبية كبيرة لدى الكويتيين من مختلف الفئات العمرية. ويحرص الكويتيون على حضور الأمسيات الشعرية والاستماع إلى القصائد للشعراء بأنواعهم، كما أنهم يحرصون على حفظ القصائد وتداولها بين بعضهم البعض.

وقال الشاعر فهد فالح العتيبي، إن الثقافة وقراءة الكتب الأدبية تلعب دورًا مهمًا في كتابة الشعر الذي يلقى قبول المواطنين في الكويت، حيث يحرص الشعراء الكويتيون على الالتزام بالقيم والأخلاق الإسلامية في قصائدهم. كما أنهم يحرصون على تناول القضايا التي تهم المجتمع الكويتي، مثل القضايا الاجتماعية والسياسية والوطنية.

وأضاف الشاعر فهد فالح العتيبي، أن تاريخ الشعر في الكويت يمتد إلى مئات السنين، حيث كان الشعراء الكويتيون قديمًا ينظمون الشعر في المناسبات الدينية والاجتماعية والوطنية، كما كان الشعر وسيلة للتوثيق والتاريخ.

وأوضح الشاعر فهد فالح العتيبي، أن الشعر الكويتي ازدهر بشكل كبير في العصر الحديث، وظهر العديد من الشعراء الذين نظموا الشعر في مختلف الأغراض، سواء الدينية أو الوطنية أو الاجتماعية ومختلف المناسبات التي تجمع المواطنين في حلقات ثقافية تخرجهم من جو الحداثة والصخب.

وأشار الشاعر فهد فالح العتيبي إلى أن الثقافة الخاصة بالشعر في الكويت بالعديد من الخصائص، من أهمها: التمسك بالتقاليد العريقة حيث يحصر الشعراء الكويتيون على الالتزام بالتقاليد العريقة في الشعر، مثل الالتزام بوزن الشعر والقافية. كما أن الشعراء يهتمون بالموضوعات المحلية، مثل العادات والتقاليد الكويتية، والتاريخ الكويتي، والقضايا الاجتماعية والوطنية.

ولفت الشاعر فهد فالح العتيبي، إلى أن الشعر الكويتي والشعر بشكل عام يعكس المزاج العام للناس لأنه يعبر عن مشاعرهم وأحاسيسهم وكل ما يتأثرون به من احداث على مختلف أنواعها. خصوصاً وأنها تعكس الثقافة والتراث الكويتي وتسهم في نشر الوعي الثقافي بين المواطنين، فضلاً عن أنها تنمي الذوق الأدبي لدى المواطنين.

ويعد الشاعر فهد فالح العتيبي، واحداً من أبرز الشعراء الشباب في دولة الكويت ويتميز بالشعر العامي، وله العديد من القصائد الشعرية التي لاقت إعجاب الشباب الكويتي. وقد ولد الشاعر فهد فالح العصيمي في ١١ ابريل ١٩٩٢ في دولة الكويت بمحافظة الجهراء. وحصل على شهادة بكالوريوس الحقوق من مصر. ويهتم بالشعر والأدب وله العديد من القصائد النبطية وحصل الشاعر على العديد من التكريمات في الكثير من المحافل الخليجية والدولية. وللشاعر فهد فالح العتيبي، العديد من القصائد الشعرية مثل العبي يابنت، وعليك من الوله، والضيف له عندي، وتحملتك، وفرات العشق، وكيفي كويتي، ودام عزك يا وطن.