الفنانة ثراء جبيل: "منحة" سبب زواجنا في أمريكا وترد على إقامة حفل بمصر

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر اسم الفنانة الشابة ثراء جبيل، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ما أعلنت عن السبب الذي دفعها وزوجها الممثل الشاب مختار الديناري للزواج في الولايات المتحدة الأمريكية والاحتفال هناك بعيدا عن الأصدقاء والأهل في مصر.

وانتشر بشكل سريع مقطع فيديو نشرته الفنانة ثراء جبيل، يرصد حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، علقت عليه "بعد ما مختار جاتله منحة فولبرايت وعشان هيقعد سنتين قررنا نتجوز في أمريكا في أجمل وقت في السنة بالنسبالي.. في الكريسماس ٢٥\١٢\٢٠٢٣.. وبعدين نفرح وسط حبايبنا في مصر".

وشاركت ثراء، جمهورها صورا عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها بموقع انستجرام، وفيديو على نفس الموقع، ضم عدة لقطات، بينها سفر زوجها قبل عقد القران لأمريكا، ثم قيامها باللحاق به، ليقومان بعقد القران هناك، ثم ارتداءها فستان الزفاف الأبيض، واحتفالهما.

كما ظهرت ثراء في أحد الفيديوهات وهي تطلق زغروطة على الطريقة المصرية.

وأعلنت الفنانة ثراء جبيل أول أمس الخميس 28 ديسمبر، عن زواجها رسميًا من الممثل الشاب مختار الديناري وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

واتسمت جلسة التصوير بالرومانسية إذ حرصت "ثراء" على التقاط عدد من الصور التذكارية مع زوجها وسط الأراضي الزراعية.