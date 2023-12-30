أنغام تكشف كواليس جديدة من حفل تكريم محمد عبده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت الفنانة أنغام، عن كواليس جديدة من حفل تكريم فنان العرب محمد عبده الذي أقيم مساء أمس الجمعة على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض احتفالًا باليوبيل الماسي برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت "أنغام"، مقطع فيديو من كواليس الحفل، عبر ستوري حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلاله وهي مندمجة مع غناء محمد عبده على المسرح، وعلقت: "60 عام محمد عبده موسم الرياض".

وتستعد "أنغام" لإحياء حفل غنائي غدًا الأحد في ليلة استثنائية بعنوان "ليلة نجمات العرب" ضمن فعاليات "موسم الرياض" ويشاركها الحفل نخبة من نجمات الغناء في الوطن العربي وهن "أحلام، إليسا، نانسي عجرم، أصالة، أسماء لمنور" بقيادة المايسترو هاني فرحات.

يذكر أن، محمد عبده يحيي حفله الغنائي الثاني ضمن فعاليات "موسم الرياض" مساء اليوم السبت.