ماذا قال الحلفاوي عن أفضل محترف في تاريخ الدوري المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

احتفى الفنان نبيل الحلفاوي، بلاعب منتخب تونس والمحترف في صفوف النادي الأهلي علي معلول عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X"، ردًا منه على تساؤل أحد متابعيه حول من هو أفضل محترف في تاريخ الدوري المصري من وجهة نظره.

وأعاد "الحلفاوي" نشر السؤال الذي حمل صورة اللاعب علي معلول، وعلق: "المحترف الذي من فرط تفانيه جعل الأمر ملتبسًا علينا فننسى أحيانا ولا نحسبه على المحترفين، بل ونستغرب ألا نرى اسمه في قائمة المنتخب".

ونجح اللاعب التونسي علي معلول في التأكيد على موهبته ويواصل اقتناص العديد من الجوائز الجماعية والفردية مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية وسط إشادة العديد من النجوم في الأوساط الرياضية بمستوى "معلول" الفني وأحد أهم الصفقات المحترفة في تاريخ النادي الأهلي.

وحرص "الحلفاوي" مؤخرًا على تهنئة النادي الأهلي بعد فوزه بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، وعلق: "مبروك للقلعة الحمراء، جمهور ولاعبين وجهاز فني وإدارة، الأهلي بدأ البطولة بامتياز وختمها بامتياز، للمرة الرابعة يعتلي الأهلي منصة التتويج في كأس العالم حاصلًا على البرونزية، الأهلي سفير الكرة المصرية في المحافل القارية والعالمية".

جدير بالذكر أن، آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت فيلم "تسليم أهالي" بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة دنيا سمير غانم وعرض عام 2022.