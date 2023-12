مغنية أمريكية سورية تقاضي منتج برنامج"American Idol" بسبب "الاعتداء الجنسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعلنت المغنية الأمريكية ذات الأصول السورية باولا عبدول، مقاضاتها منتج برنامج المسابقات الشهير "American Idol" نايجل ليثجو، بتهمة الاعتداء الجنسي أمس الجمعة.

وزعمت "عبدول" وفقًا لموقع "Variety" أن "نايجل" اعتدى عليها جنسيًا خلال أحد المواسم الأولى من البرنامج وذلك بأحد المصاعد، حيث قالت إنه قام بدفعها على الحائط وتحسس أماكن حساسة في جسدها وقام بوضع لسانه في حلقها، ومحاولة دفعه بعيدًا عنها وبمجرد فتح باب الفندق ركضت إلى غرفتها.

وحققت المغنية باولا عبدول شهرة ونجومية كبيرة في أواخر فترة الثمانينيات وشاركت كمحكم في مسابقات برامج الواقع، وبعد سنوات أصبحت "عبدول" عضوًا في لجنة تحكيم برنامج "If You Think You Can Dance" وقام "نايجل" بدعوتها إلى منزله لتناول العشاء وقبلت ذلك معتقدة أنه سيكون لقاءً احترافيًا ومع ذلك وفقًا لدعوتها القضائية فرض "نايجل" نفسه عليها بينما كانت تجلس على أريكته وحاول تقبيلها.

وتضمنت الدعوى أيضًا اتهام "نايجل" بالتحرش اللفظي والتنمر، وتزعم "عبدول" تعرضها للتمييز وعدم تقاضيها أجرًا أقل من الحكام الرجال في برنامج "American Idol"، كما زعمت "عبدول" أنها شهدت اعتداء "نايجل" جنسيًا على إحدى مساعديها في أبريل عام 2015 وقيامه بالتحرش بها وتحسسها دون موافقتها، وظلت "عبدول" صامتة لسنوات بشأن الاعتداءات والتحرش الجنسي التي تعرضت له بسبب الخوف من التحدث علنًا ضد أحد أشهر منتجي برامج المسابقات التلفزيونية والذي يستطيع أن يدمر مسيرتها المهنية بسهولة.

باولا جولي عبدول فنانة أمريكية سورية لوالد يهودي من مدينة حلب وعرفت كمغنية ومصممة رقصات في هوليوود وشاركت بالعديد من برامج المسابقات أبرزها "American Idol"، كما شاركت بالعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية و تعاونت خلالها مع أبرز نجوم السينما والتلفزيون في هوليوود منها فيلم "The Running Man" عام 1987، مسلسل "Neighbours" عام 2014، وفيلم الرسوم المتحركة "Robots" عام 2005.

وفازت "باولا" بجائزتي "إيمي" للمسلسلات والبرامج التلفزيونية وكانت الأولى كأفضل مصممة رقصات عن برنامج "The Tracey Ullman Show" عام 1989، وللمرة الثانية كأفضل مصممة رقصات عن تقديمها لحفل توزيع جوائز "American Music Awards" في دورته الـ 17 عام 1990.