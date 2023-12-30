أول تعليق من مي عمر بعد فوزها في مسابقة أجمل 100 وجه في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

أعربت الفنانة مي عمر، عن سعادتها بفوزها في مسابقة أجمل 100 وجه في العالم للعام الثاني على التوالي.

ونشرت "مي"، صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "سعيدة جدا بفوزي في مسابقة أجمل ١٠٠ وجه في العالم للعام التاني على التوالي وتحقيق مركز متقدم وأن أكون أول مصرية والوحيدة اللي تكسب في المسابقة وكمان توصل للنهائيات لعامين متتاليين متقدمة على نجوم عالمين".

وأضافت: "السنة اللي فاتت لما كسبت فرحت جدا إن فنانة مصرية عربية كسبت، السنة دي بأكد الفرحة وبشاركها مع كل جمهوري المصري والعربي".

يذكر أن، مي عمر، تعاقدت على فيلم جديد بعنوان "الغربان" بطولة عمرو سعد، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، أحمد بدير .

وتدور أحداث العمل في عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة رومل وهزيمة ألمانيا، والعمل من إخراج ياسين حسن.