زوجة تامر عاشور تحتفل بعيد ميلاده.. والأخير يوجه رسالة لها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

احتفلت المذيعة نانسي نور، بعيد ميلاد زوجها المطرب تامر عاشور قبل ميعاده، إذ أنه يوافق يوم 2 يناير المقبل.

ونشر "تامر"، صورة تجمعهما من الاحتفال، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " مش عارف أشكرك على إيه ولا إيه.. ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدا ويحفظك".

يذكر أن، تامر عاشور احتفل في شهر أكتوبر 2023 بزواجه على المذيعة نانسي نور، وتعد هذه زيجته الثانية بعد انفصاله عن زوجته الأولى سمر أبو شقة بشكل رسمي في شهر يونيو 2023، بعد مرورهما بالعديد من المشاكل في السنوات الأخيرة.