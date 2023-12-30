فن ومشاهير

محمد كيلاني يعلن وفاة خاله ويكشف موعد ومكان العزاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

أعلن الفنان محمد كيلاني، منذ قليل، عن وفاة خاله.

وكتب كيلاني، عبر"ستوري" حسابه على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله خالي وأبي الثاني المهندس مصطفى كمال الدبيكي".

وأضاف: "سيقام عزاء خالي المغفور له بإذن الله مصطفى كمال الدبيكي، غدًا بمسجد الشرطة بالتجمع بعد صلاة المغرب".

يذكر أن، آخر أعمال محمد كيلاني مسلسل "الهرشة السابعة" بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، أسماء جلال، محمد محمود، عايدة رياض، ومن تأليف مريم نعوم، ومن إخراج كريم الشناوي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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