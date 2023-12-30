بالصور.. محمود حافظ وطاهر أبو ليلة وأحمد شيبة في كواليس "بنقدر ظروفك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

واصل أبطال فيلم "بنقدر ظروفك"، أمس الجمعة، تصوير عدد من مشاهد العمل داخل استديو مصر، وجمعت المشاهد بين الفنان محمود حافظ والفنان طاهر أبو ليلة والمطرب أحمد شيبة.

وظهر "شيبة" بالفيلم وهو يغني أغنية "بنقدر ظروفك" التي رقص عليها "حافظ وطاهر" مع أهالي الحارة التي يعيشون فيها ضمن الأحداث الدرامية بالفيلم.

وسادت حالة من الحب والاحترام خلال أجواء التصوير وداخل لوكيشن العمل تحت قيادة المخرج المبدع أيمن مكرم.

أغنية"بنقدر ظروفك" من كلمات الشاعر رضا المصري، وألحان خالد سلطان، وتوزيع طه الحكيم.

تدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي حول قضايا الغلاء والاحتكار والتأثيرات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على الحياة المعيشية.

الفيلم يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري ومدير مالي عبد القادر، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.