بعد حفل يوبيله الماسي.. أنغام توجه رسالة لـ محمد عبده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

وجهت الفنانة أنغام، رسالة لفنان العرب محمد عبده بعد إحيائه أمس حفلا غنائيا بمناسبة يوبيله الماسي، على المسرح الذي يحمل اسمه في بوليفارد الرياض.

وكتبت أنغام، عبر حسابها الرسمي بموقع "X": "أستاذي الكبير ورفيق قلبي وأذني أبو نوره.. ربنا يحفظك ويطول في عمرك كنت أمس في أبهى صورك.. حضرت معاك واستمتعت بليلتك الله يحفظك لينا وللملكة العربية السعودية ويديم بهائك .. بحبك".

شهد الحفل تقديم فيلم تسجيلي عن مسيرة محمد عبده، وسرد بداياته الفنية وأهم المحطات في حياته، وتحدث خلاله عدد كبير من نجوم الوطن العربي في الموسيقى، بينهم: عبادي الجوهر، أنغام، عبدالله الرويشد، ماجد المهندس، نبيل شعيل، المايسترو هاني فرحات وأصالة.

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