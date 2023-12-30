أحمد السقا يكشف تفاصيل دوره بمسلسل "جولة أخيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد السقا، تفاصيل دوره في مسلسله الدرامي الجديد "جولة أخيرة".

ونشر "السقا"، بوستر المسلسل الذي تصدره، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "دكتور الصبح وبطل فنون قتال مختلطة بليل يُصاب بالزهايمر وكل حياته تتغير".

وأضاف: "مسلسل جولة أخيرة من بطولة أحمد السقا يُعرض قريبًا وحصريا على برايم فيديو".

مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات وسيعرض يوم 25 يناير المقبل، ويخوض بطولته أحمد السقا وأشرف عبد الباقي وأسماء أبو اليزيد وعلي صبحي ورشدي الشامي وحنان يوسف، ومن إخراج مريم الأحمدي.

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