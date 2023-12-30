عزيز الشافعي يوجه رسالة لـ أيمن بهجت قمر بعد نجاح ألبوم عمرو دياب .. هذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - نشر الملحن والشاعر الغنائي المصري عزيز الشافعي صورة تجمعه بالسيناريت والمؤلف والكاتب أيمن بهجت قمر وعلق عليها قائلاً : "أبو بهجت العمدة اللي من يوم ما بدأ يكتب وهو فرض لون وشكل جديد على الأغنية العربية بنجاحات كبيرة.

. وتناول جديد وقاموس مختلف الكل اتعلم منه ومحدش عرف يقلده"، وذلك بشأن ألبوم عمرو دياب الجديد "مكانك" والذي طرحه يوم الخميس الماضي.

وأضاف: "طبيعي أنه ماشاء الله دايما يفضل متجدد ومتألق زي ما عمل مع الهضبة عمرو دياب في ألبوم مكانك بغنوتين جامدين جدا.. معرفش حد بالاسم ده مع المبدع أحمد إبراهيم.. والمعنويات مرتفعة اللي كانت مسك الختام كأخر تراك نزل فالألبوم ومبسوط انها من الحاني ومن توزيع صديقي وسام عبد المنعم.. والاتنين ميكس وماستر أمير محروس طبعا".

واختتم: "تعيش وتنجح وتجدد وتتفوق يا أيمن".