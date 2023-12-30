محمد فؤاد يكشف تفاصيل غضبه من محمد هنيدي : "عمرنا ما تكلمنا "

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري محمد فؤاد، تفاصيل غضبه من الممثل محمد هنيدي، بعد فيلم "إسماعيلية رايح جاي"، مشيرًا إلى أنه لم يكن صديقا له نهائيًا، ولم يدعُه لفرحه مثلما ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وتابع محمد فؤاد قائلًا: "عمرنا أنا وهنيدي ما اتكلمنا ويشرفني إنه يكون صاحبي، لكن هو شلته غيري، وبعيدًا عن الفيلم، عمري ما روحت له في أي مكان، وفي قصص وكتب بتتألف عننا".

وأضاف محمد فؤاد: "ليه أنا ومحمد هنيدي نكون أصحاب أنا مش هكون صاحبه غصب عنه".

على الجانب الأخر، تطرق محمد فؤاد للحديث عن العلاقات الزوجية، قائلًا: إن العلاقات الزوجية اليابانية، من أنجح العلاقات في العالم، وأن المرأة اليابانية تحترم زوجها وتقدره.

وتابع: "الرسول أوصانا بالنساء خيرًا، لذلك لم يكن الرجل أهم من المرأة، لكن الرجل الناجح هو الذي يحافظ على أسرته، ويراعي منزله".

وأضاف: "الست اليابانية بتشيل جزمة جوزها من عالباب وما ينفعش يمشي جنبها وهو شايل الحاجات".

وقال محمد فؤاد، إنه كان يرفض الظهور، بسبب زيادة وزنه، قائلًا لها: "أنا من سوء حظي إني مظهرتش معاكي، بس أنا كنت تخين أوي عشان كدة كنت برفض الظهور".

وتابع، أنه دائمًا يرفض الظهور، لأن هناك حالة سائدة بظهور كل شخص ناجح بصورة سلبية، وطريقة لا تليق بالفنان.

وكان هذا الحديث خلال لقائه في برنامج “كلام الناس”، الذي تقدمه الإعلامية المصرية ياسمين عز.