سحب فيلم "البعبع " لـ أمير كرارة من دور العرض لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - قررت الشركة المنتجة لفيلم البعبع سحب الفيلم الذي يقوم ببطولته الممثل المصري أمير كرارة من دور العرض بعد تحقيقه إيرادات ضعيفة فى الأيام الاخيرة حيث كان أخر إيراد حققه بلغ 436 جنيه، أي ما يقارب ال 14 دولاراً فقط

فيلم “البعبع”ببطولة أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المناوي ، وتدور أحداثه حول بلطجي يتوب عن الإجرام ويتعرض إلى العديد من المواقف الكوميدية.



وبدأ صناع مسلسل بيت الرفاعي تصوير العمل تمهيدا لعرضه في الموسم الرمضاني القادم ، حيث تم تصوير عدد من المشاهد التي تجمع بين البطلين أمير كرارة وميرنا جميل .

مسلسل "بيت الرفاعي"، من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد جلال ، ويشارك في بطولته عدد من الممثلين من بينهم أمير كرارة ميرنا جميل ومحمد لطفي .

