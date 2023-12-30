بالفيديو- رامي عيّاش يتزوج مرة ثانية

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الفنان اللبناني رامي عياش بالذكرى السنوية العاشرة على زواجه من مصممة الأزياء داليدا عياش بطريقة مختلفة و خاصة، حيث احتفل مع زوجته بحفل زفاف ثانٍ لهما، وقدم لها أغنية "يا مراية بيتي"، و هي من ألحانه و كلمات الشاعر مازن غنام و توزيع الكسندر ميساكيان.



وإرتدت داليدا عياش فستاناً أبيضاً مميّزاً ناسب أجواء المناسبة، وونشر الفنان رامي عياش فيديو، يظهر بعض المشاهد من الحفل، حيث كان في انتظارهما الجميع بما فيهم فرقة دبكة، و قد بدت داليدا بقمة السعادة.