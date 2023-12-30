فيديو.. المشهورة سناب شات الجادل القحطاني تكشف عن مواصفات الرجل المثالي للزواج

كشفت المشهورة سناب شات، الجادل القحطاني، عن المواصفات التي تتمناها في الرجل الذي ترغب في الزواج منه. وأفادت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات بالمواصفات التالية:
- الشجاعة: ترغب في رجل يكون شجاعًا بمستوى يفوق شجاعتها الخاصة.
- الكفاءة: ترغب في رجل موثوق به، يكون صديقًا ورفيقًا وسندًا، ويتميز بالطيبة والوفاء.
- الاهتمام بالحياة والعلوم الطيبة: ترغب في رجل يحب الحياة ويهتم بالشغل والعلوم النافعة.
وأضافت الجادل القحطاني قائلة: “أما الرجل الذي يقضي 24 ساعة في الترفيه وتركي الأمور الهامة، ويكون غير جدّي ولا يتمتع بسمعة جيدة، فهو ليس الشريك المناسب بالنسبة لي”.
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